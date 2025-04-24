⏳ Осталось четыре дня на уплату годового налога ИП-упрощенцами

28 апреля 2025 года — крайний срок уплаты налога по упрощенной системе налогообложения за 2024 год индивидуальными предпринимателями.

Налог по УСН к доплате за 2024 год и авансы за первый квартал 2025 предприниматели перечисляют не позднее 28 апреля 2025 года.

Также до 25 апреля юрлицам и ИП нужно подать уведомление по ЕНП с авансовым платежом по УСН за первый квартал 2025 года. И в строке «Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала)» указать 34/01.

Ранее мы напоминали, что 25.04.2025 — крайний срок сдачи ИП отчетности по УСН за 2024 год.

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