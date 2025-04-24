Еще больше работодателей смогут подать заявку на целевое обучение будущих кадров

Участники свободных экономических зон из новых регионов России и Крыма, а также предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности смогут подать заявки на целевое обучение.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который расширит перечень заказчиков целевого обучения.

Право на целевую подготовку кадров за счет бюджета будет у участников свободных экономических зон в Крыму, Севастополе, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

«Государственные инвестиции в целевую подготовку кадров должны соотноситься со стратегическим развитием страны, регионов, обеспечивать подготовку востребованных в профессии, науке и экономике специалистов», — сказано в пояснительной записке.

Также заказчиками могут быть организации пищевой и перерабатывающей промышленности, их список определит Минсельхоз.

В 2024 году число предложений от работодателей по целевому обучению стало в 2,5 раза больше, чем в 2023 году. На 15% выросло число студентов, которые поступили в вузы по целевой квоте. Потребность работодателей в сотрудниках педагогических специальностей на портале «Работа России» выросла в 8,5 раза — до 212 предложений.

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