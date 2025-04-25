ФНС отказывает бухгалтерам в приеме персонифицированных сведений за март 2025

С 2025 года ФНС изменила настройки своей программы и теперь бухгалтеры получают отказы в приеме формы ПСФЛ.

Вот что пишет ФНС:

Нарушение установленного порядка представления сведений. Предоставление ПСВ не требуется после того, как РСВ за соответствующий расчетный (отчетный) период принят налоговым органом.

То, что персонифицированные сведения за 3-й месяц квартала можно не сдавать, ФНС поясняла еще в 2023 году — письмо от 28.03.2023 № БС-4-11/3700@.

Согласно п. 7 ст. 431 НК, до 25 числа каждого месяца надо сдавать персонифицированные сведения о физлицах с персональными данными и суммами выплат в их пользу за предшествующий месяц.

Все эти данные есть в разделе 3 РСВ. Поэтому форму ПСФЛ за март можно не сдавать, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Свою обязанность по сдаче ПСФЛ за март вы выполнили, сдав РСВ за 1 квартал.

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