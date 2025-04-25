Минфин ответил, вычитать ли из цены услуг туристический налог при расчете базы по НДС

Для услуг гостиниц по временному размещению действует то же правило, что и для подакцизных товаров.

Минфин спросили, нужно ли включать суммы туристического налога в базу по НДС при реализации услуг для временного проживания. Да, нужно, отвечает ведомство в письме № 03-07-11/23614 от 11.03.2025.

По общему правилу при реализации облагаемых НДС товаров, работ и услуг базу исчисляют исходя из рыночных цен с учетом акциза (для подакцизных товаров) и без учета НДС: п. 1 ст. 154 НК.

Это правило действует и для услуг по предоставлению мест для временного проживания. Соответственно, гостиницы и иные средства размещения не исключают турналог из цены своих услуг, определяя базу по НДС, отметили Минфин.

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