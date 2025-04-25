ФНС привела таблицу соответствия старых и новых кодов доходов для декларации по налогу на прибыль

Доходы в виде процентов по муниципальным ценным бумагам и (или) облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также доходы учредителей доверительного управления таким покрытием (ставка 9%, подп. 2 п. 4 ст. 284 НК РФ).

Сумма налога отражается в строках 040 – 060 подраздела 1.3 Раздела 1 (в части государственных и муниципальных ценных бумаг).