ФНС привела таблицу соответствия старых и новых кодов доходов для декларации по налогу на прибыль

Обновленная форма и порядок заполнения декларации утверждены приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@.
В Листе 04 предназначен для отражения налога с отдельных видов доходов, в нем необходимо заполнять реквизит «Вид дохода (код)». Данные коды также отражают в подразделе 1.3 Раздела 1.
Если в Листе 04 указаны только доходы, облагаемые по ставке 0%, то налог с них в подразд. 1.3 не отражают. Тогда включать этот подраздел в декларацию не нужно (при условии, что иные виды доходов, подлежащие отражению в этом подразделе, отсутствуют – например, указанные в Листе 03 или 09).
ФНС привела таблицу соответствия старых и новых кодов доходов 2024/2025.
Новый код
Старый код
Назначение кода/строки подраздела 1.3 Раздела 1
Доходы в виде процентов
10
01
Доходы в виде процентов по государственным (муниципальным) ценным бумагам, в том числе ценным бумагам субъектов Российской Федерации, ценным бумагам государств - участников Союзного государства (ставка 20%, подп. 1 п. 4 ст. 284 НК РФ).
Сумма налога отражается в строках 040 – 060 подраздела 1.3 Раздела 1.
11
08
Доходы в виде процентов по облигациям российских организаций, признающимся на дату учета доходов обращающимися на ОРЦБ (ставка 20%, подп. 1 п. 4 ст. 284 НК РФ).
Сумма налога отражается в строке 070 подраздела 1.3 Раздела 1.
12
10
Доходы в виде процентов по долговым обязательствам международных холдинговых компаний (ставка 10%, подп. 4 п. 4 ст. 284 НК РФ).
Сумма налога отражается в строке 070 подраздела 1.3 Раздела 1.
13
11
Доходы, полученные международной холдинговой компанией, в виде процентов по долговым обязательствам (ставка 5%, подп. 5 п. 4 ст. 284 НК РФ).
Сумма налога отражается в строках 040 – 060 подраздела 1.3 Раздела 1 (в части государственных и муниципальных ценных бумаг).
14
02
Доходы в виде процентов по муниципальным ценным бумагам и (или) облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также доходы учредителей доверительного управления таким покрытием (ставка 9%, подп. 2 п. 4 ст. 284 НК РФ).
Сумма налога отражается в строках 040 – 060 подраздела 1.3 Раздела 1 (в части государственных и муниципальных ценных бумаг).
15
03
Доходы в виде процентов по муниципальным и (или) государственным облигациям, эмитированным до 20 января 1997 года, а также облигациям государственного валютного облигационного займа (ставка 0%, подп. 3 п. 4 ст. 284 НК РФ).
16
-
Доходы в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января 1997 года (ставка 20%, подп. 1 п. 4 ст. 284 НК РФ).
Доходы в виде дивидендов
21
04
Доходы в виде дивидендов, полученных российской организацией от иностранных организаций (ставка 13%, подп. 2 п. 3 ст. 284 НК РФ).
Сумма налога отражается в строке 070 подраздела 1.3 Раздела 1.
22
05
Доходы в виде дивидендов, полученных российской организацией от иностранных организаций (ставка 0%, подп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ).
23
06
Совокупная сумма доходов в виде дивидендов, облагаемых согласно пункту 2 статьи 282 НК РФ, если покупателем по первой части РЕПО является Центральный банк Российской Федерации или управляющая компания паевого инвестиционного фонда.
24
12
Доходы международной холдинговой компании в виде дивидендов, полученных по акциям иностранных организаций (ставка 5%, подп. 2.1 п. 3 ст. 284 НК РФ).
Сумма налога отражается в строке 070 подраздела 1.3 Раздела 1.
25
25
Доходы личного фонда в виде дивидендов, полученных от иностранных организаций (ставка 15%, подп. 1.4 п. 3 ст. 284 НК РФ).
Сумма налога отражается в строке 070 подраздела 1.3 Раздела 1.
26
05
Доходы международной холдинговой компании в виде дивидендов, полученных от иностранных организаций (ставка 0%, подп. 1.1 п. 3 ст. 284 НК РФ).
Доходы иных видов
30
07
Доходы в виде прибыли от операций по реализации или иного выбытия акций или долей участия в уставном капитале российских и (или) иностранных организаций (ставка 0%, п. 4.1 ст. 284 НК РФ).
31
09
Доходы (в том числе в натуральной форме), полученные акционером (участником) российской организации при распределении имущества ликвидируемой организации (ставки предусмотрены п. 3 ст. 284 НК РФ).
Сумма налога отражается в строке 070 подраздела 1.3 Раздела 1.
32
04/05/12
Доходы (в том числе в натуральной форме), полученные акционером (участником) иностранной организации при распределении имущества ликвидируемой организации (ставки предусмотрены п. 3 ст. 284 НК РФ).
Сумма налога отражается в строке 070 подраздела 1.3 Раздела 1.
33
13
Доходы, полученные от международной холдинговой компании при использовании ею прав на объекты интеллектуальной собственности (ставка 10%, п. 4.3 ст. 284 НК РФ).
Сумма налога отражается в строке 070 подраздела 1.3 Раздела 1.
34
14
Доходы международной холдинговой компании, полученные от предоставления ею прав на объекты интеллектуальной собственности (ставка 5%, п. 4.4 ст. 284 НК РФ).
Сумма налога отражается в строке 070 подраздела 1.3 Раздела 1.
35
35
Доходы, полученные российскими организациями - обладателями цифровых финансовых активов (ЦФА), если решением о выпуске ЦФА предусмотрена выплата дохода в размере, равном сумме дивидендов, полученных лицом, выпустившим ЦФА (ставка 13%, п. 4.5 ст. 284 НК РФ).
Сумма налога отражается в строке 070 подраздела 1.3 Раздела 1.
37
Строка 080
Листа 02
При отражении Центральным Банком Российской Федерации прибыли, полученной от деятельности, связанной с выполнением функций, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (ставка 0%, п. 5 ст. 284 НК РФ).
Ранее мы писали, что ФНС разъяснила, как заполнять обновленную декларацию по налогу на прибыль: таблица и инструкция.
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