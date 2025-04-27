🔥 Какие штрафы за пожар от шашлыка + правила, как избежать штрафа

Два пожара в минуту в среднем случается в России на майских праздниках во время отдыха и дачных работ. Это не только вред имуществу, но и угроза для жизни.

Если не соблюдать правила безопасности, штрафы такие:

5 000—15 000 руб. — если просто нарушили правила противопожарной безопасности

10 000—20 000 руб. — если в это время был противопожарный режим;

40 000—50 000 руб. — если из-за нарушения правил испортили чужое имущество, нанесли легкий или средний вред чьему-то здоровью.

Нельзя готовить на открытом огне, в том числе шашлыки:

при противопожарном режиме;

на торфяной почве;

под хвойными деревьями;

если в прогнозе сильный ветер;

без мангала — при ветре от 5 м/c, с мангалом — от 10 м/c;

в помещении, на балконе, крыше, террасе, веранде ;

в прогоревшем до дыр мангале.

В городе и лесу готовить на огне нужно в оборудованных местах подальше от построек и деревьев, очистив пространство вокруг от сухих веток и листьев, с устойчивыми площадками для мангалов.

Если нет мангала, можно вырыть для костра яму глубиной от 30 см и диаметром до 1 м.

Оборудовать устойчивое место для мангала на даче нужно минимум в 5 м от ближайшей постройки. В радиусе 2 м не должно быть горючих материалов.

Такие разъяснения дал портал Госуслуг.

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