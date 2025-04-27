Яндекс разместил первый выпуск биржевых облигаций

Итоговый объем размещения составил 40 млрд рублей. Он превысил первоначальные планы в связи с повышенным спросом инвесторов.

Срок обращения облигаций серии 001Р-01 — два года, номинальная стоимость — 1 000 рублей.

Купон по облигациям будет выплачиваться ежемесячно. Он переменный, его ставка определяется по формуле «ключевая ставка Банка России + спред 1,7% годовых», сообщает компания.

Сообщается, что первый выпуск облигаций Яндекса получил наивысшие кредитные рейтинги от ведущих агентств — ruAAA от «Эксперт РА» и AAA (RU) от АКРА.

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