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Ценные бумаги

Яндекс разместил первый выпуск биржевых облигаций

МКПАО «Яндекс», головная компания группы Яндекса, завершила размещение первого выпуска неконвертируемых рублевых облигаций на Московской бирже.

Итоговый объем размещения составил 40 млрд рублей. Он превысил первоначальные планы в связи с повышенным спросом инвесторов.

Срок обращения облигаций серии 001Р-01 — два года, номинальная стоимость — 1 000 рублей.

Купон по облигациям будет выплачиваться ежемесячно. Он переменный, его ставка определяется по формуле «ключевая ставка Банка России + спред 1,7% годовых», сообщает компания.

Сообщается, что первый выпуск облигаций Яндекса получил наивысшие кредитные рейтинги от ведущих агентств — ruAAA от «Эксперт РА» и AAA (RU) от АКРА.

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