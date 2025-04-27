Росаккредитация проверила более 13 тысяч сертификатов соответствия на товары в первом квартале 2025

На нарушения проверили в том числе все новые сертификаты на детскую одежду и обувь, игрушки, средства пожарной безопасности, электробытовую технику.

Выявлен 331 сертификат с нарушениями: приостановлены 210 сертификатов, 121 признан недействительным.

Самыми распространенными нарушениями стали:

неполное проведение испытаний;

нарушение схемы сертификации;

выдача сертификата вне области аккредитации органа;

выдача сертификата на основе протокола вне области аккредитации лаборатории;

отсутствие сведений об инспекционном контроле.

Основной объем приостановленных сертификатов приходится на товары для детей и подростков – 159, из которых более 76% относится к обувной продукции. Приостановлен 31 сертификат на низковольтное оборудование и электромагнитную совместимость, 24 сертификата − в легкой промышленности, сообщает ведомство.

Товар с приостановленным сертификатом не успевает попасть в продажу, пока не подтверждена законность выдачи документа. Все новые сертификаты проверяются ежедневно. Приостановка происходит в течение суток с даты выдачи.

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