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Трудовое право

Эксперты Роскачества назвали критерии безопасного офиса

Роскачество и ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) реализуют проект по добровольной сертификации «Зеленый офис».

Современные офисы часто становятся источником скрытых угроз для здоровья сотрудников: это спертый воздух, неестественное освещение, шум.

Эксперты Роскачества назвали основные требования для снижения рисков в рабочих пространствах.

Показатель

Проблема

Решение проблемы

Чистый воздух

Офисный воздух часто содержит пыль, аллергены и летучие органические соединения от мебели и отделки, что провоцирует головные боли и аллергии

  • Установка систем вентиляции с HEPA-фильтрами, удаляющими 99% загрязнений.

  • Озеленение: растения вроде хлорофитума и спатифиллума поглощают токсины и насыщают воздух кислородом.

Свет, который не вредит глазам

Неправильное освещение вызывает усталость глаз и снижает концентрацию

  • Максимальное использование естественного света за счет прозрачных перегородок и светлых интерьеров.

  • Замена люминесцентных ламп на LED-светильники с регулируемой цветовой температурой (теплый свет для расслабления, холодный — для фокусировки).

  • Установка антибликовых экранов и жалюзи для защиты от солнечных бликов.

Борьба с шумом

Постоянный фоновый шум повышает уровень стресса и снижает продуктивность

  • Акустические панели на стенах и потолке.

  • Отдельные «тихие зоны» для концентрации.

Чтобы помочь компаниям минимизировать экологические риски в рамках офисного пространства Система добровольной сертификации «СДС РЭО» включает комплекс технических и мотивационных мер, которые помогут сформировать экологическую политику компании и способствуют сбережению ресурсов офиса.

Сообщается, что первым «зеленым» офисом в России стал новосибирский офис S7 Airlines.

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