Эксперты Роскачества назвали критерии безопасного офиса

Современные офисы часто становятся источником скрытых угроз для здоровья сотрудников: это спертый воздух, неестественное освещение, шум.
Эксперты Роскачества назвали основные требования для снижения рисков в рабочих пространствах.
Показатель
Проблема
Решение проблемы
Чистый воздух
Офисный воздух часто содержит пыль, аллергены и летучие органические соединения от мебели и отделки, что провоцирует головные боли и аллергии
Свет, который не вредит глазам
Неправильное освещение вызывает усталость глаз и снижает концентрацию
Борьба с шумом
Постоянный фоновый шум повышает уровень стресса и снижает продуктивность
Чтобы помочь компаниям минимизировать экологические риски в рамках офисного пространства Система добровольной сертификации «СДС РЭО» включает комплекс технических и мотивационных мер, которые помогут сформировать экологическую политику компании и способствуют сбережению ресурсов офиса.
Сообщается, что первым «зеленым» офисом в России стал новосибирский офис S7 Airlines.
Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.
Начать дискуссию