Симоновский районный суд Москвы 23 апреля 2025 года удовлетворил гражданский иск, заявленный Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в интересах московского банка «РЭБ» к его бывшему начальнику отдела поддержки корпоративного бизнеса Юлии Жерихиной.

В счет возмещения ущерба, причиненного кредитной организации, принято решение взыскать с Жерихиной 1 млрд рублей.

АСВ сообщает, что в 2022 году суд признал ее виновной в хищении средств банка и приговорил к 5 годам лишения свободы условно.

Банк России отозвал у Росэнергобанка лицензию на банковские операции в 2017 году в связи с тем, что в ее деятельности «прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также в составлении недостоверной финансовой отчетности».

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.