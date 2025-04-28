В 2025 году ФНС пересчитает НДФЛ с процентов по вкладам за 2023 год и вернет людям деньги

С 2025 года вступили в силу поправки в НК по налогообложению вкладов, которые распространяются, в том числе, на доходы за 2023 и 2024 год. Но НДФЛ со вкладов за 2023 год люди уже заплатили. Будет перерасчет.

Об этом сообщает ФНС в письме от 21.04.2025 № БС-17-11/1108@.

Напомним, при расчете НДФЛ с депозитных процентов есть необлагаемая сумма: 1 млн х ставку ЦБ (максимальная из всех, что были на 1-ое число каждого месяца).

Но теперь для вкладов со сроком от 15 месяцев, по которым выплата процентов идет в конце срока, этот необлагаемый лимит суммируется за каждый год. То есть необлагаемая сумма для длинных вкладов стала несгораемой.

Однако налог за 2023 год ФНС уже начислила без учета этой нормы, и вкладчики его уже уплатили до 01.12.2024.

До 1 апреля 2025 года банки передали в ФНС уточненную информацию по процентам за 2023 год. Ориентируясь на эти новые данные, налоговики пересчитают людям НДФЛ.

Ранее ФНС в письме от 13.12.2024 № БС-17-11/3837@ также сообщала, что в 2025 году пересчитает налог за 2023 год с учетом новых правил.

Подробно все изменения по НДФЛ по вкладам с 2025 года (с примером) мы разбирали тут.

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