При внесении предоплаты за банкет заведения должны выдать кассовый чек

УФНС напоминает, что невыданный кассовый чек — это нарушение закона. Налоговики рекомендуют фиксировать факт оплаты другими способами и жаловаться.

Кассовый чек нужно выдавать при любом расчете между организацией и клиентом, в том числе за предоплату. Чек подтверждает факт оплаты и гарантирует защиту прав потребителя, напоминает региональное УФНС.

Если при внесении предоплаты за банкет не выдали кассовый чек — это нарушение закона, которое может повлечь серьезные последствия для заведения, предостерегают налоговики.

Что делать, если чек не выдали сразу после внесения предоплаты? Налоговики рекомендуют обратиться в компанию или к ИП, которому заплатили, и узнать, почему не выдан чек. Если чек не дают, зафиксировать факт оплаты можно иначе. Например, сделать скриншот банковской выписки. После этого инспекторы рекомендуют сообщить о нарушении в налоговую.

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