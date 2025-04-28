Минцифры отменит лимиты, установленные для банков по объему льготной ИТ-ипотеки

По согласованию с кабмином отменят лимиты по IT-ипотеке. Банкам дадут повышенные субсидии, чтобы у заемщиков не было дополнительных платежей.

Минцифры по согласованию с Правительством приняло решение об отмене лимитов, установленных для банков по объему льготных ИТ-ипотек, сообщается на сайте ведомства.

Это сделали, чтобы избежать ситуаций, когда банки достигали лимита по ИТ-ипотеке и приостанавливали выдачу кредитов. Раньше в этих случаях требовалось отдельное решение кабмина по установлению нового лимита и возобновлению программы. Теперь такие ситуации будут исключены, обещают в Минцифры.

Для самих заемщиков снизится финансовая нагрузка в виде дополнительных платежей по банковским комиссиям.

Для этого с 1 мая по 31 октября 2025 года банкам дадут повышенные субсидии на расходы по сопровождению программы.

На сегодня уже выдано более 83,5 тыс. льготных кредитов, сообщает Минцифры. Планируется, что к концу 2025 года общее количество оформивших ИТ-ипотеку превысит 91,5 тыс.

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