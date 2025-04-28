Росстат назвал самые дефицитные профессии для среднего и крупного бизнеса

В России остро не хватает техников по web, которые обеспечивают работу сайтов, веб-серверного оборудования и ПО.

Российский средний и крупный бизнес наибольшую потребность испытывает в специалистах IT-профессий: дефицит сотрудников по ряду направлений превышает 40%. Такие данные приводит Росстат в своем исследовании по итогам 2024 года. В исследовании не учитывались кадровые потребности компаний финсектора, госуправления и общественных организаций

Так, фиксируется критическая нехватка IT-специалистов, обеспечивающих работу серверов, сайтов, ПО, веб-оборудования. Не закрыты 44% рабочих мест.

На втором месте по дефицитности специалистов – разработчики мультимедийных и web приложений (остаются открытыми 10% вакансий), на третьем – системные аналитики (чуть больше 9%), говорится в данных Росстата.

Нехватка системных администраторов составляет 6,9%, специалистов поддержки пользователей — 6,8%, специалистов по базам данных — 6,7%. Незакрытыми остаются 6,1% вакансий дизайнеров, столько же – администраторов баз данных.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.