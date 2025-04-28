Мишустин: нацпроекты помогут добиться независимости от иностранных решений

В 2025 году запустили 8 нацпроектов, призванных обеспечить технологическое лидерство России, рассказал глава Правительства Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые».

Эти проекты направлены в первую очередь на развитие важных технологических секторов: станков, материалов и химии, продовольствия, медицины, энергетики, всей транспортной сферы – авиации, судо- и автомобилестроения, железнодорожного машиностроения, беспилотников. Отдельное внимание уделено космическим технологиям.

«Почему именно эти сферы? Ответ прост: они наиболее капиталоемкие, требуют закупки и обслуживания сложного оборудования. И еще – высококлассного сырья и материалов, комплексной научной и инженерной поддержки. В них на момент введения санкций была довольно существенная доля импорта, в районе 60–70%. Формат нацпроектов позволит оказать этим секторам максимальную помощь, обеспечить приток не только государственных, но и частных инвестиций», – уточнил Мишустин.

Заказчики в этих направлениях — в основном не министерства, а конкретные компании, понимающие, что им нужно для собственного развития. И именно они определили постановку задач для науки и промышленности, добавил премьер-министр.

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