Поступления в бюджет выросли благодаря повышению ставки налога на прибыль

По данным аналитического портала ФНС поступления в казну выросли на 32%. Это самый резкий рост с января 2022 года.

В январе 2025 в федеральный бюджет поступило почти 140 млрд рублей с налога на прибыль, что на 32% больше аналогичного показателя в 2024 году. Это самый резкий рост поступлений с января 2022 года, когда они составили 65,3 млрд, а рост — 65,2%.

Доходы федеральной казны от налога на прибыль за первый квартал 2025 года составили 780 млрд рублей и выросли на 35%.

Главной причиной роста стало увеличение ставки налога на прибыль, предполагают эксперты. Кроме этого, появились новые плательщики налога: с 2025 года налог на прибыль по ставке 5% платят IT-компании.

Также выросла процентная доля федерального бюджета: в федеральную казну теперь идет не 3% а 8%. Остальные 17% отправляют в региональные бюджеты.

Напомним, с начала 2025 года ставка по налогу на прибыль увеличилась с 20% до 25%.

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