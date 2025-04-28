Какие вопросы чаще всего задают по налоговым вычетам: таблица с ответами инспекторов

Вот список наиболее актуальных вопросов и ответы на них, который приводят региональные налоговики.
Вопрос
Ответ
Как подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика – физического лица?
Для заполнения и направления декларации необходимо на сайте www.nalog.gov.ru в разделе «Физические лица» выбрать сервис «Личный кабинет», выбрать раздел «Каталог обращений > Декларации > Подать декларацию 3-НДФЛ» и последовательно выполнить предлагаемые сервисом действия.
Аналогично, для направления декларации из мобильного приложения «Налоги ФЛ» необходимо в разделе «Услуги > Получить налоговый вычет», далее в разделе «Вычеты» внести данные по выбранным категориям вычетов.
Как уточнить сумму переходящего остатка по имущественному налоговому вычету?
В личном кабинете в разделе «Доходы и вычеты > Декларации > Остаток имущественного налогового вычета».
Где посмотреть в личном кабинете документы, направленные в адрес физического лица – налогоплательщика?
Документы (требования, акты, решения, уведомления), направленные в адрес налогоплательщика в ЛК можно посмотреть в разделе «Вычеты > Декларации > Документация > Входящие».
Как изменить реквизиты счета при заполнении заявления на получение вычета в упрощенном порядке?
Изменить реквизиты счета можно при окончательном заполнении в ЛК предзаполненного заявления на вычеты в упрощенном порядке.
ИФНС выгружает его в ЛК после подтверждения информации, полученной от налоговых агентов или банков.
При заполнении заявления во вкладке «Детали» после нажатия кнопки «Подписать и отправить» нужно по строке реквизиты удалить автоматически введенные данные и вручную ввести необходимые реквизиты счета, потом подписать электронной подписью и направить в налоговый орган.
Можно ли изменить реквизиты счета после подписания и направления в налоговый орган заявления о предоставлении вычета в упрощенном порядке?
Это невозможно как для заявителя, так и для налогового органа. Подписывая заявление, налогоплательщик подтверждает полноту и достоверность данных.
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