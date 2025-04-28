Какие вопросы чаще всего задают по налоговым вычетам: таблица с ответами инспекторов

Аналогично, для направления декларации из мобильного приложения «Налоги ФЛ» необходимо в разделе «Услуги > Получить налоговый вычет», далее в разделе «Вычеты» внести данные по выбранным категориям вычетов.

Для заполнения и направления декларации необходимо на сайте www.nalog.gov.ru в разделе «Физические лица» выбрать сервис «Личный кабинет», выбрать раздел «Каталог обращений > Декларации > Подать декларацию 3-НДФЛ» и последовательно выполнить предлагаемые сервисом действия.

Как подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика – физического лица?

В личном кабинете в разделе «Доходы и вычеты > Декларации > Остаток имущественного налогового вычета».

Как уточнить сумму переходящего остатка по имущественному налоговому вычету?

Документы (требования, акты, решения, уведомления), направленные в адрес налогоплательщика в ЛК можно посмотреть в разделе «Вычеты > Декларации > Документация > Входящие».

Где посмотреть в личном кабинете документы, направленные в адрес физического лица – налогоплательщика?

Как изменить реквизиты счета при заполнении заявления на получение вычета в упрощенном порядке?