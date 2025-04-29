Назван средний размер микрозайма в первом квартале 2025, взятого малым бизнесом

За 1 квартал 2025 года около двух тысяч предпринимателей получили через Цифровую платформу МСП микрозаймы в государственных микрофинансовых организациях.

Общая сумма финансирования составила более 5,1 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

«Платформа МСП.РФ стала единым окном доступа для предпринимателей к мерам развития и поддержки, включая привлечение финансирования», – сказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Заявки на финансирование из регионов в основном поступают в режиме онлайн, добавил он. В Удмуртии и Крыму 100% микрозаймов от ГМФО предоставили онлайн.

В среднем в первом квартале 2025 года каждый день через сервис микрозаймов платформы МСП приходило 72 заявки и заключалось договоров на 82 млн рублей. Средний размер микрозайма составил 2,6 млн рублей, средний срок кредитования – 2,5 года, средневзвешенная процентная ставка – 8,9%.

Больше всего микрозаймов брали для пополнения оборотных средств — 63%, еще 32% — для инвестиций. Чаще всего за микрозаймами обращались предприниматели из сфер реализации продукции и предоставления услуг: 24% и 22% от общего объема микрозаймов.

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