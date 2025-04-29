От маркировки «Честный ЗНАК» бюджет получил 1,2 трлн рублей

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева рассказала, что маркировка товаров принесла в бюджет 1,2 трлн рублей. Больше всего поступлений пришло от маркировки табачной продукции (50%).
По данным Минпромторга, обязательная маркировка распространяется на 27 товарных групп, еще в 13 категориях проводят бесплатные добровольные эксперименты. Об этом пишут «Ведомости».
Маркировку системы «Честный ЗНАК» запустили в 2019 году, чтобы бороться с нелегальным оборотом товаров.
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