От маркировки «Честный ЗНАК» бюджет получил 1,2 трлн рублей

Больше всего денег бюджет получил от маркировки табачных изделий. На них пришлось 50% всех поступлений.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева рассказала, что маркировка товаров принесла в бюджет 1,2 трлн рублей. Больше всего поступлений пришло от маркировки табачной продукции (50%).

По данным Минпромторга, обязательная маркировка распространяется на 27 товарных групп, еще в 13 категориях проводят бесплатные добровольные эксперименты. Об этом пишут «Ведомости».

Маркировку системы «Честный ЗНАК» запустили в 2019 году, чтобы бороться с нелегальным оборотом товаров.

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