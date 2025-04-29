Расширят право на федеральный инвествычет по налогу на прибыль, а ограничения на вычет убытков продлят

Минфин подготовил законопроект о донастройке налоговой политики в 2025 году.

Документ опубликован для общественного обсуждения.

Законопроект предусматривает такие изменения по налогу на прибыль:

Введут безналоговые последствия безвозмездного получения имущества, имущественных прав, результатов работ и услуг, если обязанность такого получения предусмотрена не только законодательством РФ, но и законодательством субъектов РФ, актами Правительства. Продлят ограничение на уменьшение налоговой базы текущего периода на сумму убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах, — до 2030 года. Воспользоваться федеральным инвестиционным налоговым вычетом (ФИНВ) сможет любое лицо, входящее в одну группу с налогоплательщиком, которое произвело капитальные вложения. Отрасль, в которой это лицо ведет деятельность, не имеет значения.

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