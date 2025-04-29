Расширят право на федеральный инвествычет по налогу на прибыль, а ограничения на вычет убытков продлят

Документ опубликован для общественного обсуждения.
Законопроект предусматривает такие изменения по налогу на прибыль:
Введут безналоговые последствия безвозмездного получения имущества, имущественных прав, результатов работ и услуг, если обязанность такого получения предусмотрена не только законодательством РФ, но и законодательством субъектов РФ, актами Правительства.
Продлят ограничение на уменьшение налоговой базы текущего периода на сумму убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах, — до 2030 года.
Воспользоваться федеральным инвестиционным налоговым вычетом (ФИНВ) сможет любое лицо, входящее в одну группу с налогоплательщиком, которое произвело капитальные вложения. Отрасль, в которой это лицо ведет деятельность, не имеет значения.
Научим работать с обновлениями по налогу на прибыль — определять налоговую базу, рассчитывать налог по новым ставкам и заполнять декларацию по новой форме, на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО».
Вы узнаете, как отражать операции в последней версии 1С, выбирать метод налоговой оптимизации, сможете работать с аналитикой и строить финмодели, чтобы на их основе предлагать управленческие решения руководителю.
Сейчас вы можете купить курс по акции за 14 900 рублей вместо
33 000 рублей.
Старт потока 1 мая.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Начать дискуссию