Минфин предлагает ввести новые послабления по туристическому налогу

Законопроект Минфина о донастройке налоговой политики предусматривает изменения в обложении туристическим налогом.

Опубликован законопроект Минфина о внесении изменений в НК.

В частности, документ предполагает новые льготы по туристическому налогу. От уплаты налога хотят освободить услуги по временному проживанию в составе услуг по санаторно-курортному лечению по путевкам.

Кроме того, ведомство уточнит полномочия представительных органов муниципальных образований по дифференциации ставок туристического налога по сезонности и типам средств размещения.

Мы сообщали, что Минфин снова занялся донастройкой налоговой политики.

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