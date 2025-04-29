Центробанк опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности

На сайте Банка России выложен список финансовых пирамид и других нелегальных участников финрынка. Пострадавшим от таких нелегалов не выплачивают компенсации, предостерегает ЦБ.

Компании и проекты с признаками нелегальной деятельности ЦБ выявляет с помощью системы мониторинга. Чтобы снизить риски втягивания россиян и бизнеса в незаконную деятельность, регулятор публикует список таких компаний. На конец апреля 2025 года их 21 443.

В перечень попали компании с признаками:

финансовой пирамиды;

нелегального кредитора;

нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в т. ч. нелегального форекс-дилера);

других нелегальных участников финансового рынка.

Сведений о физлицах и ИП в списке нет.

Компании могут обжаловать включение в список, отмечает ЦБ. Регулятор блокирует сайты таких организаций и обращается в правоохранительные органы для применения иных мер.

Для предоставления большинства финансовых услуг в России нужна лицензия Центробанка, отмечает регулятор.

«Проверить это можно в Справочнике финансовых организаций. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты», — предостерегает Центробанк.

Пострадавшим от деятельности нелегальных участников рынка не предусмотрена компенсация, напоминает ЦБ.

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