😳 Фирму попытались закрыть по доверенности без ведома гендиректора: оказалось, не единичная история

В компании случайно узнали от клиентов, что фирму ликвидируют. Неизвестный человек подал на ликвидацию по нотариальной доверенности. Что это может быть — версии бухгалтеров.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» рассказали странную историю: в работающей фирме от клиентов узнали, что компанию со дня на день закроют. Бухгалтер и директор срочно обратились в налоговую, чтобы остановить процесс ликвидации.

«Дальше действовать будем с понедельника, едем к нотариусу, через которого неизвестное лицо делал доверенность, чтобы подать на ликвидацию. Пока только вопросы в голове. Как могут ликвидировать фирму с сотрудниками? Как это вообще могло произойти без гендира? Это мошенническая схема или просто заказ от доброжелателей? Что предпринять еще? Естественно, как только получим данные — идем с заявлением в полицию», — пишет представитель фирмы.

Собеседники предположили участие бывших сотрудников фирмы, но таких не оказалось. Также исключили ликвидацию из-за недостоверности адреса.

Более того — в налоговой рассказали, что это уже четвертый случай «насильственной» ликвидации за день.

Зачем попытались закрыть фирму — непонятно. Бухгалтеры предположили, что так хотят дискредитировать нотариуса, который якобы выдал доверенность.

Еще одна версия — от имени фирмы мошенники подали НДС-декларацию, покупатели получили вычет, а с фирмы потом ФНС потребует заплатить НДС. Но непонятно — зачем после этого пытаться ликвидировать компанию.

Чтобы найти человека, который пытался провернуть схему с закрытием компании, коллеги-бухгалтеры советуют обратиться на Федресурс. Там должно быть опубликовано уведомление о планируемой ликвидации, и можно запросить, кто оплачивал публикацию, так как это платная услуга.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.