😳 Фирму попытались закрыть по доверенности без ведома гендиректора: оказалось, не единичная история

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» рассказали странную историю: в работающей фирме от клиентов узнали, что компанию со дня на день закроют. Бухгалтер и директор срочно обратились в налоговую, чтобы остановить процесс ликвидации.
«Дальше действовать будем с понедельника, едем к нотариусу, через которого неизвестное лицо делал доверенность, чтобы подать на ликвидацию. Пока только вопросы в голове. Как могут ликвидировать фирму с сотрудниками? Как это вообще могло произойти без гендира? Это мошенническая схема или просто заказ от доброжелателей? Что предпринять еще? Естественно, как только получим данные — идем с заявлением в полицию», — пишет представитель фирмы.
Собеседники предположили участие бывших сотрудников фирмы, но таких не оказалось. Также исключили ликвидацию из-за недостоверности адреса.
Более того — в налоговой рассказали, что это уже четвертый случай «насильственной» ликвидации за день.
Зачем попытались закрыть фирму — непонятно. Бухгалтеры предположили, что так хотят дискредитировать нотариуса, который якобы выдал доверенность.
Еще одна версия — от имени фирмы мошенники подали НДС-декларацию, покупатели получили вычет, а с фирмы потом ФНС потребует заплатить НДС. Но непонятно — зачем после этого пытаться ликвидировать компанию.
Чтобы найти человека, который пытался провернуть схему с закрытием компании, коллеги-бухгалтеры советуют обратиться на Федресурс. Там должно быть опубликовано уведомление о планируемой ликвидации, и можно запросить, кто оплачивал публикацию, так как это платная услуга.
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Комментарии2
1. Война за рынок в извращенной форме.
2. Попытка шантажировать владельцев действующей компании (ты мне - деньги, я - убираю документы на регистрацию ликвидации).
3. Борьба на рынке нотариальных услуг (подделка доверенностей с целью дискредитации неугодного (лишнего) нотариуса).
4. Месть бывших сотрудников.
5. Месть покупателей/поставщиков.
6. Чья-то шалость.
7. Сделали вычет по НДС от имени ликвидируемой организации, теперь заметают следы.
ну тут в полицию сразу надо