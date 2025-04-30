Росприроднадзор будет проверять крупные компании без комплексных экологических разрешений

С 1 января 2025 года предприятия должны получить экологическое разрешение. Росприроднадзор станет проверять всех, кто нарушает это требование.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев заявил, что Росприроднадзор начнет проверять компании без комплексных экологических разрешений.

С 1 января 2025 года вступил в силу закон, который обязывает крупные предприятия получать комплексные экологические разрешения. Этот документ подтвердит, что бизнес соблюдает требования или намерен модернизировать свое производство, сделать его более экологичным.

«За отсутствие этих разрешений предусмотрен стократный повышающий коэффициент к плате за негативное воздействие на окружающую среду, а также штрафы», — сказано на сайте правительства.

Ни один объект не получил такое разрешение в Калининградской области, Северной Осетии и Ингушетии. Предприятия, которые не подали заявки, сконцентрированы в Московской и Саратовской областях, Дагестане. Поэтому Патрушев поручил Росприроднадзору проверить эти компании.

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