Уверенность и оптимизм среди ИП выросли на 10 п. п. за квартал: 48% настроены позитивно относительно будущего, что соответствует показателям второго квартала 2024 года. С 16 до 24% выросла доля тех, кто ожидает улучшений в экономике страны в ближайшие 6 месяцев.

Большинство предпринимателей (54%) строят планы более чем на полгода, в том числе 17% — на срок от полугода до года, 21% — на 1-2 года, 10% — на 3-5 лет, 6% — больше чем на 5 лет.

Самозанятые оптимистичнее предпринимателей: в будущее с уверенностью и оптимизмом смотрят 58%. В других вопросах оптимизма тоже чуть больше: 30% самозанятых ожидают улучшений в экономике в перспективе 6 месяцев (24% у ИП), 51% строит планы на будущее (48% ИП).

По данным опроса, за первый квартал 2025 предприниматели чаще говорили, что ожидают стабильности финансового положения (рост с 30 до 36% по сравнению с прошлым кварталом) и реже — его ухудшения (снижение с 30% до 23%).

Те, кто допускает закрытие своего бизнеса, чаще связывают это с ростом цен у поставщиков и на комплектующие: 64% при 69% в прошлом квартале. В топ-3 проблем также входят падение спроса (43% и 41% соответственно) и увеличение издержек на сбыт (35% и 36%).

Предприниматели стали реже жаловаться на проблемы с поставками из-за рубежа (27% вместо 34%), что говорит об адаптации рынка.

Большинство предпринимателей (90%) до открытия бизнеса работали по найму. 25% владели другим бизнесом.

Половина предпринимателей сменили сферу деятельности в ходе ведения бизнеса. Основные причины: личное желание (22%), внешние обстоятельства (14%), стремление заработать (12%), неудовлетворенность низким доходом на предыдущем месте (9%), скука или перспективность новой сферы (по 8%).

Три самых действенных способа борьбы со стрессом, по мнению предпринимателей: активный отдых и путешествия (54%), сон и покой (47%), спорт (43%). Также помогают чувство удовлетворения от результатов работы (42%), поддержка близких (39%) и положительные отзывы клиентов (33%).

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