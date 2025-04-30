Мишустин: российская IT отрасль за пять лет выросла на 28%

Отечественные IT-компании нарастили свой вклад в ВВП страны практически в два раза.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что за последние пять лет среднегодовой темп роста отечественной сферы IT составил 28%. Вклад в ВВП увеличился почти в два раза.

«Компании пользуются целым набором льгот. Наращивают выпуск конкурентоспособной продукции. Спрос на нее есть. На отечественные корпоративные решения за пять лет он вырос в два-три раза. Продажи по отдельным категориям увеличились более чем в десять раз», — сказал Михаил Мишустин.

Также он добавил, что президент Владимир Путин поручил к 2030 году перейти на отечественное программное обеспечение 80% организаций в ключевых отраслях.

По мнению Мишустина, санкции положительно повлияли на динамику в развитии IT-отрасли. Предприятия стали чаще обращаться к российским технологиям и внедрять отечественные цифровые решения.

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