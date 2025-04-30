📚 Налоговики запросили КУДИР и первичку в рамках камеральной проверки по УСН. Что им ответить — советуют бухгалтеры

Инспекторы затребовали у компании документы при проведении камеральной налоговой проверки. Бухгалтеры заметили, что в этом случае у налоговиков нет такого права.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» описали ситуацию: получили от налоговой в связи с камеральной проверкой по УСН требование представить книгу учета доходов и расходов (КУДИР) и копии первичных документов, подтверждающие фактически расходы (у компании их более 1 000 шт.).

Бухгалтер задается вопросом: как им написать корректно ответ?

Коллеги сразу напомнили — при камеральной проверке документы разрешено требовать только в случае выявленных ошибок или противоречий: п. 3 ст. 88 НК. Участница обсуждения написала, что указывает на это инспекторам, после чего требований больше не приходит.

«…прошу вас (налоговую) указать выявленные ошибки либо противоречия», — подсказала формулировку бухгалтер.

Но многие в таких случаях все же отправляют документы налоговикам.

«Я обычно предоставляю КУДИР, пояснение и 10 самых крупных поставщиков (документов) по расходу и в пояснении пишу, что т. к. их огромное кол-во, то предоставить всех могу по доп. запросу», — написали в чате.

В ответ на такое объяснение дополнительных запросов налоговики обычно не присылают, поделились в обсуждении.

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