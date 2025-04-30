Малый и средний бизнес получил первые льготные инвестиционные кредиты

Бизнес может оформить льготные кредиты на покрытие капитальных затрат и текущих расходов. Сейчас ставка составляет 17,5% годовых. Она зависит от уровня ключевой.

Представители МСП заключили первые кредитные договоры с банками на инвестиционные кредиты по льготной программе правительства. Размер ставки зависит от уровня ключевой, но сейчас ее максимальный размер составляет 17,5% годовых. Ежегодный лимит кредитования в 2025-2030 годах — 100 млрд рублей.

Деньги, которые бизнес получит по инвестиционным кредитам, можно направить на покрытие капитальных затрат и текущих расходов. Размер кредита находится в диапазоне от 50 млн до 2 млрд рублей. Получить средства можно только в уполномоченных банках. Например, в Сбере, ВТБ, Т-Банке, Совкомбанке, ПСБ, МСП Банке.

«Главная особенность обновленной программы кредитования — совмещение субсидирования из федерального бюджета и льготного фондирования Банка России, что позволяет снижать и фиксировать ставку для заемщика», — сказала заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Например, кредит в размере 200 млн рублей на запуск производства получила компании «Сибпромизол». Проект создаст рабочие места в Красноярском крае, повысит конкурентоспособность местной промышленности. Другая компания из Дзержинска Нижегородской области получила кредит на 160 млн рублей. На эти средства предприятие начет производить итоговую сборку крупногабаритного нестандартного оборудования и обеспечить его логистику водным транспортом.

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