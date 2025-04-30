Тренера личностного роста Инну Тлиашинову объявили в розыск по делу об уклонении от уплаты налогов

Следственный комитет объявил в розыск известного коуча Инну Тлиашинову. Против нее возбудили дело об уклонении от уплаты налогов.

По данным следствия, с 2020 по 2022 годы Инна Тлиашинова не уплатила налоги на 431 млн рублей. Эти средства были легализованы и присвоены подозреваемой. Об этом пишет RG.RU.

Сейчас Инна Тлиашинова находится за границей, тренера личностного роста объявили в международный розыск. В СМИ Тлиашинову называют коучем эстрадного певца Филиппа Киркорова.

Как пишет телеграм-канал Shot, Инна Тлиашинова уже выставила на продажу огромный дом, за который она планирует выручить 450 млн рублей. По обновленной информации Shot, коуч на самом деле не владеет дорогостоящей недвижимостью, она арендовала этот дом, чтобы снимать в нем контент для соцсетей. Особняк в Подмосковье действительно продается, но Тлиашинова не получит денег после его продажи.

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