Хакеры атакуют туроператоров, отели и фитнес-клубы перед майскими праздниками 2025

Директор платформы облачной киберзащиты Solar Space ГК «Солар» Артем Избаенков рассказал, что перед майскими праздниками хакеры стали часто атаковать сайты малого и среднего бизнеса.

В основном злоумышленников интересуют сайты санаториев, гостиниц, небольших туристических операторов. Под атаку попали даже региональные фитнес-клубы и сервисы по аренде свадебных украшений. Об этом пишут «Известия».

«Чтобы избежать киберугроз в период повышенного спроса, мы рекомендуем обеспечить свой онлайн-бизнес базовыми мерами киберзащиты от DDoS-атак и зловредных ботов. Также мы рекомендуем заранее оценить нагрузку на сайт и обеспечить круглосуточный мониторинг и реагирование на аномальное количество трафика», — сказал Артем Избаенков.

Специалисты по кибербезопасности обнаружили ботов, которые создают фейковые брони, чтобы помешать реальным клиентам получить нужные услуги. Помимо того, что малый бизнес потеряет прибыль, подобное может привести к приостановке работы и утечке базы данных.

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