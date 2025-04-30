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Хакеры атакуют туроператоров, отели и фитнес-клубы перед майскими праздниками 2025

Боты создают множественные фейковые бронирования, чтобы реальные клиенты не смогли получить нужные услуги.

Директор платформы облачной киберзащиты Solar Space ГК «Солар» Артем Избаенков рассказал, что перед майскими праздниками хакеры стали часто атаковать сайты малого и среднего бизнеса.

В основном злоумышленников интересуют сайты санаториев, гостиниц, небольших туристических операторов. Под атаку попали даже региональные фитнес-клубы и сервисы по аренде свадебных украшений. Об этом пишут «Известия».

«Чтобы избежать киберугроз в период повышенного спроса, мы рекомендуем обеспечить свой онлайн-бизнес базовыми мерами киберзащиты от DDoS-атак и зловредных ботов. Также мы рекомендуем заранее оценить нагрузку на сайт и обеспечить круглосуточный мониторинг и реагирование на аномальное количество трафика», — сказал Артем Избаенков.

Специалисты по кибербезопасности обнаружили ботов, которые создают фейковые брони, чтобы помешать реальным клиентам получить нужные услуги. Помимо того, что малый бизнес потеряет прибыль, подобное может привести к приостановке работы и утечке базы данных.

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