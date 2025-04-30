На майских праздниках-2025 ПВЗ крупнейших маркетплейсов будут работать по обычному графику

Во время майских праздников пункты выдачи заказов Wildberries, Озона и Яндекс Маркета будут работать по стандартному графику, сообщается в телеграм-канале Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК).
Но если у владельцев ПВЗ Ozon возникнут непредвиденные обстоятельства, они могут временно закрыться. Маркетплейс уведомит клиентов, что пункт временно недоступен.
В праздничные дни объемы онлайн-покупок обычно увеличиваются, что повышает нагрузку на логистику. Благодаря неизменному графику работы ПВЗ продавцы смогут выполнить все заказы.
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