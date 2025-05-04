Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) завершила 28 апреля 2025 года расчеты с кредиторами московского КИВИ Банка, обратившимися за выплатами.

С 12 июля 2024 года АСВ направило 37,21 млрд рублей более 79 тыс. кредиторов.

АСВ уточнило, что средства кредиторам, которые не предоставили свои платежные реквизиты, внесены в депозит нотариуса в связи с завершением расчетов.

Оставшееся имущество будет предложено к передаче и распределению между участниками КИВИ Банка в соответствии с законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

ЦБ отозвал лицензию на банковские операции у этого банка 21 февраля 2024 года. Суд ввел принудительную ликвидацию 10 апреля 2024, ликвидатором назначил АСВ.

Ранее мы сообщали, что кредиторы банка КИВИ подали требования на 36 млрд рублей.

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