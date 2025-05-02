Последний раз продаем онлайн-курсы по 3 500 рублей! С понедельника купить их можно будет только в составе подписки Клерк.Премиум

Не упустите шанс, купить наши самые популярные онлайн-курсы по 3 500 рублей. С понедельника, 5 мая, мы останавливаем поштучную продажу онлайн-курсов, купить их можно будет только в составе подписки Клерк.Премиум.

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Если вы давно планировали освоить работу на маркетплейсах, научиться вести учет на УСН по новым стандартам или разобраться во всех нюансах управленческого учета, чтобы повысить квалификацию и претендовать на повышение, то сейчас самое время приобрети онлайн-курсы по этим направлениям.

Вы научитесь рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН, узнаете, как избежать проблем с налоговой и работать без штрафов. Мы обновили программу и добавили уроки по учету расчетов с маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками.

Цена курса до 5 мая: 3 500 рублей.

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Вы научитесь вести учет в последней версии 1С, работать по новым ФСБУ, рассчитывать НДС и заполнять новую декларацию, узнаете, какие льготы положены упрощенцам и как их получить, разберетесь в оформлении документов и кадровых операциях, сможете работать без стресса и претензий налоговиков.

Цена курса до 5 мая: 3 500 рублей.

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Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет в 1С, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

Цена курса до 5 мая: 3 500 рублей.

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Вы разберетесь в ценности и назначении управленческого учета в организации, узнаете, как настроить аналитику прямых и косвенных доходов, аналитику банка и кассы, научитесь составлять отчеты о движении денежных средств, о прибылях, убытках и другую аналитическую отчетность.

Цена курса до 5 мая: 3 500 рублей.

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