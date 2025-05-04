Выдан первый кредит по новой инвестпрограмме ЦБ, Минэкономики и корпорации МСП

В конце марта 2025 года заработала совместная инвестиционная программа с Банка России, Минэкономразвития и Корпорации МСП. Она выросла из программы «ПСК+1764» для развития больших проектов, которые зачастую можно реализовать только с поддержкой.

МСП Банк первым открыл кредитную линию для ИП из Дагестана: 100 млн рублей на строительство бутик-отеля.

Кредит одобрен банком за 3 недели, что очень быстро для таких проектов.

Ставка: ключевая ЦБ минус 3,5%. То есть максимум 17,5% при ключевой 21%. Если ключевая будет ниже 12%, то ставка минус 2,5%.

«Как формируется ставка: Минэк дает субсидию, Корпорация поручается за аккредитованные банки перед Банком России. А ЦБ в свою очередь дает банкам-участникам более дешевые деньги на кредиты бизнесу», — объяснил глава Корпорации МСП Александр Исаевич.

Кредит можно получить бизнесу из сферы науки, туризма, обрабатывающего производства, транспортировки и хранения, IT.

С этой инвестпрограммой работают Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, МСП Банк, МКБ, Совкомбанк, Т-Банк, ПСБ, «Дом.РФ», Новикомбанк, «Россия», «Санкт-Петербург», Челябинвестбанк, Челиндбанк, банк «Ак Барс», Экспобанк и «Центр-инвест».

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