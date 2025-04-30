ФНС рассказала, как оценивает социальную ответственность бизнеса

Налоговая использует ЭКГ-рейтинг для оценки ИП и юрлиц по трем направлениям. Бизнес с высокими оценками может получить льготы и господдержку.

Замруководителя ФНС Тимур Шиналиев во время лекции студентам рассказал, как налоговики оценивают социальную ответственность бизнеса.

Для этого используют ЭКГ-рейтинг по трем направлениям: экология, кадры и государство. Цель рейтинга — замотивировать бизнес к повышению социально значимых показателей и параметров, показывающих добросовестность компании.

ИП и компании с высоким уровнем рейтинга могут претендовать на получение льгот и мер поддержки на местном уровне, добавил Шиналиев

Для непрямого воздействия на добросовестность предпринимателей ФНС использует сервисы оценки ИП и юрлиц. Анализируют финансово-хозяйственное состояние и другие данные о деятельности бизнеса. Эти сервисы используются для проверки контрагентов и при проведении закупочных процедур, уточнил замглавы ФНС.

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