ФНС рассказала, как оценивает социальную ответственность бизнеса

Замруководителя ФНС Тимур Шиналиев во время лекции студентам рассказал, как налоговики оценивают социальную ответственность бизнеса.
Для этого используют ЭКГ-рейтинг по трем направлениям: экология, кадры и государство. Цель рейтинга — замотивировать бизнес к повышению социально значимых показателей и параметров, показывающих добросовестность компании.
ИП и компании с высоким уровнем рейтинга могут претендовать на получение льгот и мер поддержки на местном уровне, добавил Шиналиев
Для непрямого воздействия на добросовестность предпринимателей ФНС использует сервисы оценки ИП и юрлиц. Анализируют финансово-хозяйственное состояние и другие данные о деятельности бизнеса. Эти сервисы используются для проверки контрагентов и при проведении закупочных процедур, уточнил замглавы ФНС.
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