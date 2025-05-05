Как определять срок аренды по договору для целей бухучета — рекомендация Отраслевого комитета по лизингу

ОК Лизинг утвердил рекомендацию по определению срока аренды, так как в ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» нет необходимых норм. В документе указан порядок определения срока аренды для бухгалтерского учета.

Отраслевой комитет по лизингу (ОК Лизинг) утвердил рекомендацию Р-172/2025-ОК Лизинг «Срок аренды», сообщает Фонд НРБУ «Бухгалтерский методологический центр» (БМЦ). Рекомендация нужна, так как ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» не содержит необходимых норм.

Стандарт не определяет понятие «срок аренды», но требует рассчитывать этот срок исходя из сроков и условий, установленных договором аренды (включая периоды без арендных платежей). При этом нужно учитывать возможности сторон изменять сроки и условия и их намерения это сделать. Но не уточняется, как именно учитывать возможности, условия и намерения их реализовать.

Условия договоров в части срока пользования предметом аренды и возможностей его продления или сокращения бывают разными. Например, распространены договоры аренды на 11 месяцев, в которых предусмотрено автоматическое продление, если ни одна из сторон не изъявила желания выйти.

В практике есть мнения, что в таких случаях срок аренды для целей бухучета должен считаться больше установленного договором. Но с этим мнением спорят — так как намерения без оценки перспектив его реализации недостаточно.

Также договоры аренды заключают на неопределенный срок с правом сторон расторгнуть в одностороннем порядке без штрафов, предупредив заблаговременно другую сторону.

Бывают и договоры аренды с опционами на продление или расторжение. То есть право одностороннего продления или расторжения есть у одной стороны без согласования с другой. При определении срока аренды необходимо учитывать такие опционы, принимая во внимание факты и обстоятельства, свидетельствующие о том, будут ли стороны пользоваться своим правом.

В стандартах не содержится четких указаний, как учитывать такие разные условия и намерения при определении срока аренды, поэтому и разработана Рекомендация отраслевого комитета.

Документ конкретизирует порядок определения срока аренды для целей бухгалтерского учета исходя из договорных сроков и условий их продления и расторжения, сопряженных обстоятельств и намерений организации.

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