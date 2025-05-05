В марте 2025 года средний размер ипотеки вырос на 1,2%

За год средний размер ипотечного кредитования увеличился до 4,44 млн рублей.

Средний размер выдачи ипотеки за год вырос на 3,4% и достиг 4,44 млн рублей. В марте 2025 года показатель увеличился на 1,2% по сравнению с февралем 2025 года.

Наиболее заметный рост ипотечного кредитования был в Бурятии (+30%), в Оренбургской области (+13,5%), в Удмуртской Республике (+11,1%), а также в Волгоградской области (+10,1%) и Ставропольском крае (+7,2%). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«После разнонаправленных "всплесков" в июне - июле 2024 года, связанных с окончанием действия наиболее массовых программ льготной ипотеки, средний размер ипотечных кредитов, в целом, оставался стабильным», — сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В лидеры по самому большому среднему размеру выданных ипотек вырвались следующие регионы: Москва (7,38 млн рублей), Московская область (5,81 млн), Санкт-Петербург (5,73 млн), Приморский край (5,03 млн).

Средний чек по ипотеке упал на 11,4% в Кемеровской области, на 8,4% — в Нижегородской, а также на Алтайском крае (-4,8%).

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