IT-компании смогут применять пониженные страховые взносы с месяца получения аккредитации

Льготы могут применять IT-компании и организации из сферы радиоэлектронной промышленности. Их доход от профильной деятельности должен быть не меньше 70%.

Минфин опубликовал законопроект с изменениями налоговой политики. Документ предлагает уточнить момент начала применения единых пониженных тарифов страховых взносов для IT-компаний и организаций, которые работают в сфере радиоэлектронной промышленности.

Если такие организации соблюдают требования по доле доходов от профильных доходов (не меньше 70%), то они смогут применять пониженные тарифы страховых взносов уже с того месяца, в котором получили документ о государственной аккредитации.

Для предприятий, которые ведут деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности, точкой отсчета станет месяц включения компании в профильный реестр.

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