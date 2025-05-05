Роструд уточнил, какие обязанности должны выполнять сотрудники

Если работник не водитель, управление транспортом не может быть его обязанностью, считает Роструд. Сотрудник обязан выполнять только те поручения, которые связаны с трудовой функцией.

Полномочия работников вытекают из трудовой функции — то есть должности по штатному расписанию, пишет Роструд в письме от 18.04.2025 № ПГ/06726-6-1.

Если должность работника — не водитель, то управление автомобилем не может входить в его обязанности. Такая обязанность относится к трудовой функции водителя транспортного средства.

То есть, если работник другой должности управляет машиной — это считается способом выполнения им своих трудовых обязанностей.

Работник обязан выполнять поручения работодателя, но только те, которые связаны с трудовой функцией сотрудника, поясняет ведомство.

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