ЦОК 8 Конференция 16.04 Мобильный
Трудовые отношения

Роструд уточнил, какие обязанности должны выполнять сотрудники

Если работник не водитель, управление транспортом не может быть его обязанностью, считает Роструд. Сотрудник обязан выполнять только те поручения, которые связаны с трудовой функцией.

Полномочия работников вытекают из трудовой функции — то есть должности по штатному расписанию, пишет Роструд в письме от 18.04.2025 № ПГ/06726-6-1.

Если должность работника — не водитель, то управление автомобилем не может входить в его обязанности. Такая обязанность относится к трудовой функции водителя транспортного средства.

То есть, если работник другой должности управляет машиной — это считается способом выполнения им своих трудовых обязанностей.

Работник обязан выполнять поручения работодателя, но только те, которые связаны с трудовой функцией сотрудника, поясняет ведомство.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.

Начать дискуссию