С начала 2025 года продажи новых автомобилей упали на 27%

Минпромторг рассказал, как снизились продажи новых транспортных средств. Больше всего снизились продажи автобусов и грузовиков.

Продажи новых автомобилей всех сегментов за январь — апрель 2025 года снизились в годовом выражении на 27%. Всего было продано 404 тыс. единиц автотехники всех типов, сообщили в Минпромторге.

Продажи легковых авто снизились на 26%: всего было продано 346,4 тыс. штук. LCV продано 34 тыс. (-16%), грузовиков — 20 тыс. (-49%), автобусов — 3,5 тыс. (-54%).

Электромобилей продали почти 3 тыс. штук, что на 66% меньше, чем за тот же период 2024 года.

«В апреле темпы сокращения продаж отечественных моделей остались ниже, чем иномарок. За месяц реализовано 51,5 тыс. импортных автомобилей (на 40% меньше, чем за апрель 2024 года) и 65,2 тыс. автомобилей, произведенных в России (на 12% меньше, чем в апреле 2024 года). Кроме того, отмечен общий рост рынка на 25% по отношению к предыдущему месяцу. Доля российской техники по итогам января — апреля 2025 года выросла на 10 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении ведомства.

В апреле 2025 рынок новых автомобилей снизился в годовом выражении до 116,8 тыс. рублей, на 27%. Но показатель вырос на 25% по сравнению с мартом текущего года. Так, легковушек продали больше, чем в марте на 28%, а LCV — на 16%.

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