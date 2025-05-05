Банк оштрафовали за 440 спам-звонков должнику

Закон запрещает надоедать должникам и звонить им больше одного раза в сутки и чаще двух раз в неделю. Банк оштрафовали на 100 тысяч рублей.

За восемь дней сотрудники банка 440 раз звонили клиентке с требованием погасить задолженность. Они превысили число допустимых переговоров с клиентом.

Сотрудникам банков и коллекторам запрещено звонить клиентам более одного раза в сутки и свыше двух раз в неделю. Об этом сказано в федеральном законе № 230-ФЗ.

За нарушение закона кредитную организацию оштрафовали на 100 тыс. рублей. Об этом сказано на сайте ГУФССП по Свердловской области. Банк уже уплатил штраф в полном объеме.

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