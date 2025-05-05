Какие отрасли больше всего выросли с начала 2025 года: результаты исследования

За первый квартал года в реестре МСП зарегистрировалось 6,7 млн предпринимателей. Большинство из них относятся к сегменту вспомогательных услуг для бизнеса.

На конец марта 2025 года в реестре МСП было зарегистрировано 6,7 млн ИП и компаний, говорится в исследовании банка «Точка». Из них 6,42 млн — микробизнес, 225,7 тыс. — малый бизнес, а 20,9 тыс. — средний.

Самым популярным сегментом стали вспомогательные услуги для бизнеса. Эту деятельность выбрали на 192% больше организаций, чем год назад. На такие услуги вырос спрос, так как компании все чаще отдают на аутсорс непрофильные направления — клининг, охрану, техобслуживание.

«В условиях высокой неопределенности предприниматели охотно запускают именно сервисные проекты: они требуют меньших вложений, быстро масштабируются и востребованы в самых разных отраслях», — отметили исследователи.

Лидером по среднему квартальному обороту в 2025 году стала категория «Выращивание рассады»: +45% год к году. Это связано в том числе с ограничениями на ввоз семян некоторых сельхозкультур из недружественных стран, говорится в сообщении.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.