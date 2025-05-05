Суд защитил права миноритарных акционеров, которые купили активы СМЗ на бирже

В Перми апелляционный суд частично отменил решение арбитражного суда об изъятии акций миноритарных акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) в пользу государства. Речь идет только о тех инвесторах, которые купили акции на бирже. Активы остальных миноритариев будут изъяты.

«Решение Арбитражного суда Пермского края от 2 апреля 2024 года отменить в части, исковые требования удовлетворить частично <…>. Суд отказал в удовлетворении иска к тем акционерам, которые приобретали акции на организованных торгах на бирже», — сказал судья.

В марте 2024 года арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокурора и решил изъять в пользу государства акции СМЗ. Причина — приватизацию предприятия признали незаконной, она прошла в 1992 году. Разбирательство шло с 2022 года. В итоге у мажоритарных акционеров компании изъяли их долю 89,4%. Однако остальная часть бумаг находится у частных инвесторов, поскольку акции СМЗ торговались на Московской бирже.

Представитель Генпрокуратуры заявлял, что более 1 тыс. минорных акционеров подписали соглашение с госкорпорацией Росатом о выплате компенсаций за изымаемые акции. Такое соглашение заключили 1 094 акционера.

Весной 2024 года мы писали, что Мосбиржа обжалует решение суда изъять акции Соликамского магниевого завода у частных инвесторов.

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