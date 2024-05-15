Мосбиржа обжалует решение суда изъять акции Соликамского магниевого завода

На основании решения о незаконной приватизации суд постановил забрать ценные бумаги частных инвесторов. Именно это решение Мосбиржа планирует оспорить, иначе оно станет негативным прецедентом.

Московская биржа подала апелляционную жалобу по делу об изъятии у частных инвесторов акций ОАО «Соликамский магниевый завод» в пользу государства. Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.

В марте 2024 года Арбитражный суд Пермского края встал на сторону прокуратуры и разрешил изъять у частных инвесторов акции Соликамского магниевого завода (СМЗ). Это решение может стать негативным прецедентом для всех участников рынка ценных бумаг.

Представители Мосбиржи выступили против возможного изъятия ценных бумаг, поскольку это противоречит закону об организованных торгах.

«Бездокументарные ценные бумаги, удостоверяющие только денежное право требования, а также бездокументарные ценные бумаги, приобретенные на организованных торгах, независимо от вида удостоверяемого права не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя», — заявили в Мосбирже.

Решение об изъятии акций суд принял после того, как приватизация завода в 1992 году была признана незаконной. Тогда в собственность государства были изъяты 89,4% акций завода у четырех основных владельцев. Сейчас акции собираются забрать у розничных инвесторов, которые купили ценные бумаги компании на Московской бирже.