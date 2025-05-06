С 2025 года подаренная квартира облагается по прогрессивной шкале НДФЛ

Ставки НДФЛ такие:
13% – для дохода до 2,4 млн руб.;
15% – для дохода свыше 2,4 млн.
Об этом напоминает Минфин в письме от 13.03.2025 № 03-04-05/24874.
Такие ставки применяются в отношении совокупности всех доходов, указанных в пункте 6 статьи 210 НК. Это в том числе дивиденды, операции с ЦФА.
Перечень налоговых баз по НДФЛ и ставок по ним на 2025 год смотрите здесь.
Если продажа имущества идет в рамках бизнеса, то шкала НДФЛ уже будет пятиступенчатой: 13%, 15%, 18%, 20%, 22%.
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