Все налоговые базы и ставки НДФЛ в 2025 году: таблица

Таблица: налоговые ставки, доходы, налоговая база по НДФЛ в 2025 году
Норма НК для ставки
Ставка НДФЛ
Доход
Норма НК для налоговой базы
выигрыши в азартные игры и лотереи
доходы участников инвестиционного товарищества
прибыль КИК
майнинг цифровой валюты
иные доходы (основная налоговая база)
продажа имущества и получение имущества в дар
страховые выплаты по договорам страхования и по пенсионному обеспечению
дивиденды
операции с ЦФА
операции с ЦФА в виде выплат, не связанных с их выкупом
операции с ценными бумагами и матвыгода по ценным бумагам
матвыгода от долей участия в уставном капитале российских организаций
реализации долей участия в уставном капитале российских организаций
операции РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги
операции займа ценными бумагами
операции с ценными бумагами, учитываемыми на ИИС
проценты по вкладам
приобретение, продажа и иного выбытие цифровой валюты
участие в СВО и выполнением задач в период СВО (мобилизованные, нацгвардия, ФСБ, контрактники, МЧС, СК, ФСИН, прокуроры)
РК и процентная надбавка на Крайнем Севере и других районах с плохой экологией и климатом
35%
–
30%
доходы нерезидентов (кроме некоторых)
–
15%
–
5%
дивиденды нерезидентов по акциям МХК
–
нерезиденты: на патенте, ВКС, переселенцы, беженцы, заграничные дистанционщики
–
9%
проценты по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007
–
30%
доход от ценных бумаг, учитываются на счете депо иностранного держателя
–
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