НДФЛ

Все налоговые базы и ставки НДФЛ в 2025 году: таблица

С 2025 года действует несколько прогрессивных шкал НДФЛ. Разные налоговые базы облагаются по разным ставкам НДФЛ. Мы собрали все данные по доходам и ставкам в одну таблицу.
Все налоговые базы и ставки НДФЛ в 2025 году: таблица
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Таблица: налоговые ставки, доходы, налоговая база по НДФЛ в 2025 году

Норма НК для ставки

Ставка НДФЛ

Доход

Норма НК для налоговой базы

Пункт 1 статьи 224 НК

  • 13% с дохода до 2,4 млн руб.;

  • 15% с дохода от 2,4 до 5 млн руб.;

  • 18% с дохода от 5 до 20 млн руб.;

  • 20% с дохода от 20 до 50 млн руб.;

  • 22% с дохода от 50 млн руб.

выигрыши в азартные игры и лотереи

пп. 2 п. 2.1 статьи 210 НК

доходы участников инвестиционного товарищества

пп. 6 п. 2.1 статьи 210 НК

прибыль КИК

пп. 8 п. 2.1 статьи 210 НК

майнинг цифровой валюты

пп. 8.3 п. 2.1 статьи 210 НК

иные доходы (основная налоговая база)

пп. 9 п. 2.1 статьи 210 НК

Пункт 1.1 статьи 224 НК

  • 13% с дохода до 2,4 млн руб.;

  • 15% с дохода от 2,4 до 5 млн руб.

 

продажа имущества и получение имущества в дар

пп. 1 п. 6 статьи 210 НК

страховые выплаты по договорам страхования и по пенсионному обеспечению

пп. 2 п. 6 статьи 210 НК

дивиденды

пп. 3 п. 6 статьи 210 НК

операции с ЦФА

пп. 4 п. 6 статьи 210 НК

операции с ЦФА в виде выплат, не связанных с их выкупом

пп. 5 п. 6 статьи 210 НК

операции с ценными бумагами и матвыгода по ценным бумагам

пп. 6 п. 6 статьи 210 НК

матвыгода от долей участия в уставном капитале российских организаций

пп. 7 п. 6 статьи 210 НК

реализации долей участия в уставном капитале российских организаций

пп. 8 п. 6 статьи 210 НК

операции РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги

пп. 9 п. 6 статьи 210 НК

операции займа ценными бумагами

пп. 10 п. 6 статьи 210 НК

операции с ценными бумагами, учитываемыми на ИИС

пп. 11 п. 6 статьи 210 НК

проценты по вкладам

пп. 12 п. 6 статьи 210 НК

приобретение, продажа и иного выбытие цифровой валюты

пп. 13 п. 6 статьи 210 НК

Пункт 1.2 статьи 224 НК

  • 13% с дохода до 5 млн руб.;

  • 15% с дохода от 5 млн руб.

участие в СВО и выполнением задач в период СВО (мобилизованные, нацгвардия, ФСБ, контрактники, МЧС, СК, ФСИН, прокуроры)

п. 6.1 статьи 210 НК

РК и процентная надбавка на Крайнем Севере и других районах с плохой экологией и климатом

п. 6.2 статьи 210 НК

Пункт 2 статьи 224 НК

35%

  • выигрыши, призы в рекламных конкурсах;

  • экономия на процентах по займу;

  • плата за использование денег членов КПК

Пункт 3 статьи 224 НК

30%

доходы нерезидентов (кроме некоторых)

15%

  • выплаты нерезидентам по ЦФА, не связанные с их выкупом;

  • дивиденды нерезидентов;

  • проценты по вкладам нерезидентов

5%

дивиденды нерезидентов по акциям МХК

Пункт 3.1 статьи 224 НК

  • 13% с дохода до 2,4 млн руб.;

  • 15% с дохода от 2,4 до 5 млн руб.;

  • 18% с дохода от 5 до 20 млн руб.;

  • 20% с дохода от 20 до 50 млн руб.;

  • 22% с дохода от 50 млн руб.

нерезиденты: на патенте, ВКС, переселенцы, беженцы, заграничные дистанционщики

Пункт 5 статьи 224 НК

9%

проценты по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007

Пункт 6 статьи 224 НК

30%

доход от ценных бумаг, учитываются на счете депо иностранного держателя

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