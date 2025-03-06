Все налоговые базы и ставки НДФЛ в 2025 году: таблица

Норма НК для налоговой базы

Норма НК для ставки

13% с дохода до 2,4 млн руб.;

15% с дохода от 2,4 до 5 млн руб.;

18% с дохода от 5 до 20 млн руб.;

20% с дохода от 20 до 50 млн руб.;

22% с дохода от 50 млн руб.