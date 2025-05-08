Банки снижают доходность по вкладам после заседания ЦБ по ключевой ставке

На 5 мая 2025 года средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 банках опустилась до 19,75%, по полугодовому – 19,55%, по годовому вкладу – 18,64%.

С момента заседания Банка России по ключевой ставке 25.04.2025 доходность вкладов изменилась в пяти банках из топ-20. В одном из них движение было разнонаправленным, а в остальных ставки снизились: диапазон снижения 0,17–1,0 процентных пункта (п.п.).

В целом коррекция ставок не была значительной: относительно 25 апреля 2025 доходность по трехмесячным вкладам снизилась на 0,05 п.п., по полугодовым – на 0,11 п.п., по годовым вкладам – на 0,09 п.п.

На 05.05.2025 максимальная ставка по вкладам в топ-20 банках – 22% по вкладу на три месяца.

Это данные Индекса вкладов, рассчитываемого маркетплейсом Финуслуги по топ-20 банкам по объему средств населения. Пресс-релиз есть у «Клерка». В расчет берут вклады на 100 тысяч рублей без специальных условий на 3, 6 и 12 месяцев.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 6 июня 2025 года.

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