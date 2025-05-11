❗ Нет ограничения по сроку получения НДФЛ-вычета на покупку квартиры

Если вы купили квартиру в 2024 году, но облагаемых НДФЛ доходов у вас тогда не было, то получить имущественный налоговый вычет можно по доходам 2025 года, или 2026 и т. д.

Напомним, сумма имущественного вычета на покупку квартиры – 2 млн рублей.

Если квартира – в новостройке, то претендовать на вычет можно с года, в котором квартира передана застройщиком на основании передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства, подписанного сторонами.

Если в этом году доходов, с которых уплачен НДФЛ, не было, то вычет можно получить потом.

Право на вычет не теряется и оно не ограничено тремя годами.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 28.03.2025 № 03-04-05/30989.

Например, если квартира куплена в 2021 году, а получать зарплату и платить с нее НДФЛ вы начали в 2025 году, то с 2025 года можно начать получать вычет по той квартире.

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