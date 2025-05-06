Минфин подтвердил, что выплаты старшим по дому теперь не облагаются взносами

Если собственники квартир не заключали трудовой или гражданско-правовой договор с членами совета МКД, то выплаты в пользу таких активистов взносами не облагаются.

Об этом сообщает Минфин в письме от 28.03.2025 № 03-04-05/23969.

Ранее Минфин уже озвучивал эту позицию.

Кстати, она кардинально поменялась, ведь ранее ведомство утверждало обратное, что трудовой договор есть, даже если его нет. А раз он есть, то есть и взносы.

Теперь позиция такая: нет документа в виде договора = нет взносов.

Как менялось мнение Минфина по этому вопросу в последние годы, читайте тут.

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