🔥 Выплаты старшим по дому теперь не облагаются взносами

Если с председателем совета МКД не заключен трудовой договор или договор ГПХ, то выплаты в его адрес не являются объектом обложения взносами.

Об этом сообщает Минфин в письме от 22.02.2025 № 03-15-07/17067.

Недавно в НК внесли уточнение по вопросу взносов с выплат старшим по дому – вписали, что взносы будут только по трудовым договорам или ГПХ.

Раньше Минфин в своих многочисленных письмах утверждал, что старшие по дому (председатели совета МКД) – это априори наемные работники с трудовыми договорами, даже если этих договоров нет в письменном виде. Их работодатели – жильцы дома.

При этом Минфину неоднократно задавали вопросы – как при этих странных трудовых отношениях предоставлять «сотруднику» отпуск, больничные и прочие гарантии по ТК. На эти вопросы Минфин не отвечал, продолжая настаивать на своем – это трудовые отношения и надо платить взносы.

Теперь Минфин поясняет: при отсутствии документальных подтверждений в виде заключенных трудовых или договоров ГПХ с членами совета МКД, оснований для признания выплат им в качестве объекта обложения страховыми взносами не имеется.

Если же есть заключенные договоры, то по ним будут взносы.

Это письмо Минфина доведено до сведения налоговиков на местах письмом ФНС от 25.02.2025 № КВ-4-11/1850@.

Таким образом, если раньше Минфин настаивал, что трудовой договор есть, хотя такого документа нет, то теперь имеет значение именно сам факт наличия такого документа. Если нет договора в виде документа, то взносов не будет.